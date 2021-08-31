Глава Минздрава рассказал о «долгом ковиде», который может длиться до 9 месяцев

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что «долгий ковид» у переболевших этой инфекцией пациентов может наблюдаться в течение 6–9 месяцев и даже более. Об этом он рассказал 31 августа на селекторном совещании с регионами, пишет ТАСС.



«Сегодня мы видим, что последствия заболевания — так называемый длинный ковид — могут длиться шесть-девять месяцев и более. При этом симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма. У пациентов отмечают неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата», — пояснил Мурашко.

