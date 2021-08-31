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Глава Минздрава рассказал о «долгом ковиде», который может длиться до 9 месяцев

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что «долгий ковид» у переболевших этой инфекцией пациентов может наблюдаться в течение 6–9 месяцев и даже более. Об этом он рассказал 31 августа на селекторном совещании с регионами, пишет ТАСС.

«Сегодня мы видим, что последствия заболевания — так называемый длинный ковид — могут длиться шесть-девять месяцев и более. При этом симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма. У пациентов отмечают неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата», — пояснил Мурашко.

Он добавил, что пациентов с такими проблемами должны выявлять «максимально оперативно» в ходе углубленной диспансеризации.

«Это особенно важно для пожилых граждан, которые, в том числе в силу сопутствующих заболеваний, больше подвержены тяжелому течению COVID-19 и его более длительным и опасным последствиям», — подчеркнул глава Минздрава.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что в течение полугода после перенесенного COVID-19 резко вырастает риск смерти.

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Комментарии (4)

Cashmare
это не долгий ковид, а последствия самоизоляции без контрацептивов
Аппаратчик мокрой классификации
Да знаем мы про тех двух привитых, что уже 9 месяцев у проценки в реанимации лежат..
Skazochny
страшное, ч о это говорит глава Минздрава
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