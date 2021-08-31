Глава Минздрава: В течение полугода после перенесенного COVID-19 резко вырастает риск смерти

Риск смерти резко возрастает на протяжении полугода после перенесенного коронавируса. Об этом 31 августа заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».



«Например, перенес ковид человек, особенно старшего возраста. На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти», — сказал Мурашко (цитата по РИА Новости).



Он добавил, что в Минздраве уже составили списки для приглашения пациентов, переболевших COVID-19, на углубленную диспансеризацию.

