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Глава Минздрава: В течение полугода после перенесенного COVID-19 резко вырастает риск смерти

Риск смерти резко возрастает на протяжении полугода после перенесенного коронавируса. Об этом 31 августа заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Например, перенес ковид человек, особенно старшего возраста. На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти», — сказал Мурашко (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что в Минздраве уже составили списки для приглашения пациентов, переболевших COVID-19, на углубленную диспансеризацию.

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Комментарии (5)

Cashmare
а мурашки вырастут?
ШАХ
Капец!!!))) Вот это глава Минздрава!)))
Хорошъ
А какая-то статистика по причинам?
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