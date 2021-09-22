Горизбирком: ради честных выборов пришлось пожертвовать голосами 11,4 тыс. избирателей

В Петербурге из-за нарушений отменили итоги голосований на участках, где проголосовали 11,4 тысячи человек. Об этом 22 сентября сообщил на пресс-конференции член Горизбиркома Олег Зацепа.
«Совсем без нарушений на выборах не обходится, потому что не ошибается только тот, кто совсем ничего не делает. Но количество нарушений не столь велико, как кто-либо ожидал», — заявил он.
Он сообщил, что отменены результаты по семи избирательным комиссиям на выборах в Государственную думу и шести — в Законодательное собрание.
«803-й участок у всех на слуху (там ночью председатель избиркома устроил дебош, разломав урну). По 800-му тоже имелись нарушения. Там были нарушены контрольные соотношения в протоколе. В 11-м и 55-м в Адмиралтейском районе тоже итоги отменились. В одном было нарушено ведение списка избирателей, в другом — соотношение контрольных данных. Ещё на одном участке из-за неверного числа бюллетеней, которые были в сейф-пакетах, были отменены итоги — это 2151-й во Фрунзенском районе», — сказал Зацепа.
Он также прокомментировал видео с избирательного участка № 1485, где нарушение снял полицейский: «Ситуация не стоит выеденного яйца. На коротком видео запечатлена упаковка сейф-пакета. А вскрытия и отправки туда новых бюллетеней на видео нет. Действительно члены УИК упаковывали сейф-пакет. Ничего криминального в этом нет».