Горизбирком: ради честных выборов пришлось пожертвовать голосами 11,4 тыс. избирателей

В Петербурге из-за нарушений отменили итоги голосований на участках, где проголосовали 11,4 тысячи человек. Об этом 22 сентября сообщил на пресс-конференции член Горизбиркома Олег Зацепа.



«Совсем без нарушений на выборах не обходится, потому что не ошибается только тот, кто совсем ничего не делает. Но количество нарушений не столь велико, как кто-либо ожидал», — заявил он.



Он сообщил, что отменены результаты по семи избирательным комиссиям на выборах в Государственную думу и шести — в Законодательное собрание.

