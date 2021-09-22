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В Петербурге недействительными выборы в Госдуму признали на семи участках, в Заксобрание — на шести

В Петербурге по итогам избирательной кампании результаты выборов депутатов Госдумы признали недействительными на семи участках. Еще на шести УИК признали недействительными итоги выборов в городской парламент. Об этом 22 сентября журналистам на брифинге рассказал член Горизбиркома Юрий Кузьмин.

«Мы можем констатировать, что в целом на территории Санкт-Петербурга выборы прошли в четком соответствии с федеральным и региональным законодательством. Хотя, конечно, на отдельных избирательных участках были нарушения», — сказал он.

Кузьмин привел в пример знаменитый УИК №803 в Кировском районе, где на тот момент сотрудник полиции (теперь уже бывший), глава комиссии Михаил Федоров разбил урну, сорвал с неё пломбы и раскидал бюллетени.

Также он упомянул комиссию №2151 (Фрунзенский район), где в сейф-пакетах и урнах оказалось бюллетеней больше, чем официально было выдано, и участок №11 (Адмиралтейский район). Там, как ранее рассказала «Фонтанке» одна из членов комиссии, также оказалось аналогичное несоответствие числа выданных бюллетеней и вытащенных потом из урн.

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Комментарии (5)

piterez
Столько мерзости и гадости при проведении выборов я уже давно не видел... Эти морды избирательных комиссий, фальсилфицирующих выборы, не забуду никогда...
AndrewBarsik
В Санкт-Петербурге не было выборов. Ни в ГосДуму, ни в ЗАКС. Жить и действовать надо, исходя из этой очевидной истины.
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