В Петербурге недействительными выборы в Госдуму признали на семи участках, в Заксобрание — на шести

«Мы можем констатировать, что в целом на территории Санкт-Петербурга выборы прошли в четком соответствии с федеральным и региональным законодательством. Хотя, конечно, на отдельных избирательных участках были нарушения», — сказал он.



Кузьмин привел в пример знаменитый УИК №803 в Кировском районе, где на тот момент сотрудник полиции (теперь уже бывший), глава комиссии Михаил Федоров разбил урну, сорвал с неё пломбы и раскидал бюллетени.



Также он упомянул комиссию №2151 (Фрунзенский район), где в сейф-пакетах и урнах оказалось бюллетеней больше, чем официально было выдано, и участок №11 (Адмиралтейский район). Там, как ранее рассказала «Фонтанке» одна из членов комиссии, также оказалось аналогичное несоответствие числа выданных бюллетеней и вытащенных потом из урн.

