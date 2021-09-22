«Мы можем констатировать, что в целом на территории Санкт-Петербурга выборы прошли в четком соответствии с федеральным и региональным законодательством. Хотя, конечно, на отдельных избирательных участках были нарушения», — сказал он.
Кузьмин привел в пример знаменитый УИК №803 в Кировском районе, где на тот момент сотрудник полиции (теперь уже бывший), глава комиссии Михаил Федоров разбил урну, сорвал с неё пломбы и раскидал бюллетени.
Также он упомянул комиссию №2151 (Фрунзенский район), где в сейф-пакетах и урнах оказалось бюллетеней больше, чем официально было выдано, и участок №11 (Адмиралтейский район). Там, как ранее рассказала «Фонтанке» одна из членов комиссии, также оказалось аналогичное несоответствие числа выданных бюллетеней и вытащенных потом из урн.
В Петербурге недействительными выборы в Госдуму признали на семи участках, в Заксобрание — на шести
В Петербурге по итогам избирательной кампании результаты выборов депутатов Госдумы признали недействительными на семи участках. Еще на шести УИК признали недействительными итоги выборов в городской парламент. Об этом 22 сентября журналистам на брифинге рассказал член Горизбиркома Юрий Кузьмин.
«Мы можем констатировать, что в целом на территории Санкт-Петербурга выборы прошли в четком соответствии с федеральным и региональным законодательством. Хотя, конечно, на отдельных избирательных участках были нарушения», — сказал он.