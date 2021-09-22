Более 470 компаний уже борются за премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Среди них может быть и ваш кандидат

Аудитория «Фонтанки» активно выдвигает своих номинантов на главную городскую премию. Например, за первую неделю было названо 95 ресторанов, которые петербуржцы считают лучшими. Здесь и рестораны с историей, и новые, недавно открывшиеся, представлены итальянская, русская, грузинская, японская и многие другие кухни, авторские и сетевые заведения — всё это более наглядно подтверждает звание гастрономической столицы, чем какие-либо регистрации в Роспатенте .

За неделю со старта премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» уже названы 470 компаний в качестве претендентов на победу в 10 номинациях. Больше всего кандидатов представлено в категориях «Бары» и «Рестораны».

Не менее развита в Петербурге и барная культура — за неделю названо более 80 заведений, часть из которых расположена на знаменитой улице Рубинштейна, другие разбросаны по всем районам города, причем не только центральным. Видно, что петербуржцы любят бары, поэтому неудивительно, что они встали за них горой, когда депутаты пытались ограничить их с помощью так называемого «закона о наливайках».



На третьем месте по количеству заявленных кандидатов на выход в финал — номинация «Салоны красоты/барбершопы», здесь уже около 60 названий.



В других номинациях тоже десятки претендентов, и в некоторых уже появляются явные фавориты. Но номинирование только началось и продлится до 18 октября.

Чтобы ваш кандидат получил шанс получить премию, необходимо вписать название компании на странице премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».



Напоминаем, что в этом году мы называем и выбираем лучшие:

Бары

Рестораны



Супермаркеты



Службы доставки



Онлайн-сервисы



Салоны красоты и барбершопы



Места для загородного отдыха



Работодателей



ВУЗы



Банки



Выход в следующий этап зависит исключительно от активности номинирования. Если ваша компания работает в одной из этих сфер и считает себя достойной премии, расскажите о ней в своих соцсетях и новостях на сайте, чтобы клиенты или сотрудники помогли своими голосами занять достойное место.