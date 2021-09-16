Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»: объясняем, как выдвинуть кандидатов и кто победит

На всех этапах премии мы даем петербуржцам возможность сказать «спасибо» тем, кто делает жизнь в городе удобной и комфортной. «Фонтанка» вручает премию уже в пятый раз, и в этом году уже в третий раз победителей определяет не жюри или избранные отраслевые эксперты, а наши читатели.



Сначала вы можете назвать абсолютно любую компанию, которая подходит к одной из десяти номинаций, а затем — проголосовать за тех, кто выйдет в финал по итогам первого этапа.

