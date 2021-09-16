Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»: объясняем, как выдвинуть кандидатов и кто победит

Почему премия «Фонтанки» — народная?
На всех этапах премии мы даем петербуржцам возможность сказать «спасибо» тем, кто делает жизнь в городе удобной и комфортной. «Фонтанка» вручает премию уже в пятый раз, и в этом году уже в третий раз победителей определяет не жюри или избранные отраслевые эксперты, а наши читатели.
Сначала вы можете назвать абсолютно любую компанию, которая подходит к одной из десяти номинаций, а затем — проголосовать за тех, кто выйдет в финал по итогам первого этапа.
Что это за номинации?
Мы предлагаем читателям назвать лучшие, по их мнению:
- Бар — защищая любимые бары, петербуржцы оказались сильнее депутатов ЗакСа. Теперь время выбрать лучшее питейное заведение, где можно душевно посидеть.
- Ресторан — азиатская или европейская кухня, сеть или авторский ресторан. Назовите лучшие заведения, благодаря которым Петербург может считаться гастрономической столицей России.
- Высшее учебное заведение — в прошлом году многие опробовали обучение онлайн, в этом году кто-то учится очно, а кто-то — в смешанном режиме. Выбираем тех, кто лучше учит студентов, невзирая на обстоятельства.
- Служба доставки — лучшие компании, которые полюбились петербуржцам за время самоизоляции и сейчас продолжают приносить продукты, товары и все, что нужно людям.
- Банк — голосуем за тех, кто лучше всех хранит наши деньги, управляет финансами и выдает кредиты.
- Супермаркет — назовите те магазины, полки которых радуют вас больше всего своим ассортиментом, а сотрудники — вежливостью и расторопностью.
- Салон красоты и/или барбершоп — голосуем за творческий подход, безупречное владение парикмахерскими ножницами и другими инструментами, а также умение создать стиль для каждого клиента.
- Место для загородного отдыха — в прошлом году многие сменили заграничные курорты на местные отели и базы отдыха. Голосуем за тех, кто помог найти гостям свою зону комфорта.
- Онлайн-сервис — сейчас все уходят в сеть: магазины, разнообразные курсы, видеоконференции и даже банки. Выбираем тех, кому цифровизация удалась лучше всех.
Кто может выдвигать номинантов?
В том-то и дело, что это может сделать любой человек. Ведь для этого достаточно зайти на сайт премии (ссылка), авторизоваться и написать своих претендентов на премию.
А если я сотрудник компании, подходящей под одну из номинаций?
Даже если вы сотрудник компании, но считаете, что ваш бизнес — лучший в своей сфере, то никто не может вам помешать на общих условиях выдвинуть свою компанию в качестве номинанта. А еще рассказать о премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» на своем сайте и в социальных сетях, чтобы ваши клиенты или сотрудники также отдали свой голос за вас.
Ведь чем больше людей назовет компанию на первом этапе — тем больше шансов, что она попадет в шорт-лист, а в дальнейшем сможет стать победителем.
Кто может стать номинантом?
Это может быть компания любого масштаба, любой формы собственности. Главное, чтобы она соответствовала трем критериям:
- представлена в Санкт-Петербурге или Ленинградской области;
- подходит под номинацию;
- вы считаете ее действительно лучшей из всего, что есть в этой сфере в нашем регионе.
Я определился с кандидатом — куда писать?
Алгоритм действий очень прост:
- Зайдите на специальную страницу сайта премии — priznanie.fontanka.ru.
- На всякий случай еще раз прочитайте все правила.
- Авторизуйтесь через одну из двух социальных сетей — Facebook или «ВКонтакте» либо через мессенджер Telegram. Не беспокойтесь, ваши данные мы не собираем и не храним — это лишь для того, чтобы один человек мог выдвинуть кандидатов только один раз.
- Напишите название компаний-кандидатов к каждой из 10 номинаций или только к тем, к которым захочется. Пишите понятно, чтобы мы могли понять, что вы имели в виду, и только по одному названию в одно «окошко» — несколько названий рядом или через запятую учтены не будут. И не забывайте нажать «Отправить» каждый раз.
Помните, выдвинуть кандидатов можно только один раз. Таким образом мы защищаемся от ботов и накрутки голосов.
Кто попадет в финал?
Мы тщательно подсчитаем, сколько раз назвали ту или иную компанию в каждой номинации. И первая десятка тех, за кого отдано больше всего голосов, проходит в следующий этап.
А как потом проголосовать?
На той же странице, где сейчас идет выдвижение номинантов, будут вывешены списки ТОП-10 для голосования. Там нужно будет выбрать только одного победителя — кого вы считаете лучшим из лучших!
Когда мы узнаем победителя?
Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» состоит из нескольких этапов.
I этап — номинирование. Он стартовал 14 сентября и продлится до 18 октября. Только те компании, которые будут названы за это время, могут попасть в шорт-лист. После 18 октября добавить кого-то к списку будет нельзя.
II этап — формирование шорт-листов. С 18 по 24 октября оргкомитет премии будет считать поданные голоса и формировать из них десятки самых достойных претендентов на победу.
III этап — голосование. С 25 октября по 9 декабря мы ждем ваших голосов за лучших в каждой из номинаций. Поэтому чем активнее будет голосование и чем больше людей о нем узнают, тем больше шансов на победу.
16 декабря мы объявим результат и наградим победителей на торжественной церемонии.
А сколько стоит участие?
За пятый год существования нашей премии пора бы уже запомнить, но мы на всякий случай повторим: оно бесплатно. Все зависит только от того, насколько активно компанию будут называть при выдвижении номинантов или голосовать за нее на финальном этапе.
Но если вы хотите поддержать нашу премию, стать ее официальным партнером, то мы расскажем, как это сделать. Обращайтесь к Зое Красавиной.
Моб. +7 (911) 134–10–32
Тел.: +7 (812) 461–777–3 доб. 305
zoya@fontanka.ru