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Прикоснуться к космосу. Россиянам предложили отправить свои имена на орбиту

Граждане РФ смогут увековечить свои имена в космосе

Российская компания «Геоскан» предложит всем желающим бесплатно отправить в космос их имена. Об этом сообщил руководитель направления по космическим наноспутникам Александр Хохлов.

«Нанесённые на специальные носители имена планируется доставить на околоземную орбиту на космических аппаратах типа CubeSat, разработанных инженерами компании», — цитирует Хохлова 22 сентября РИА Новости.

По его словам, акция пройдёт на сайте «Геоскана» в период с 4 октября по 15 ноября.

Запуск наноспутников «Геоскан 1U альфа», «Геоскан 1U бета», «Геоскан 1U гамма» и «Геоскан 3U альфа» с научной и технологической аппаратурой, а также камерами для съёмки земной поверхности запланирован на весну 2022 года с космодрома Восточный. Два таких аппарата доставят в космос носители с именами.

Ранее подобные акции проводило НАСА во время миссий к Марсу, Солнцу и Плутону. Представитель «Геоскана» выразил надежду, что российская акция также привлечёт внимание большого количества людей, которые «желают прикоснуться к космосу».

«Фонтанка» писала, что в начале октября в космос отправится творческая группа, которая примет участие в съёмках на МКС художественного фильма «Вызов».

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Комментарии (2)

266129085
NASA каждый запуск аппарата на марс предоставляет возможность вписать свои ФИО в память микросхемы. Короче, плагиат
Abu-Denis
Мусорить в космосе научились, молодцы.

Царю природы еще бы найти методы управляться с погодой и вулканами. Человечество даже над Землей не властно, а лезет вселенную осваивать.
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