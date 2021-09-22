Прикоснуться к космосу. Россиянам предложили отправить свои имена на орбиту

Российская компания «Геоскан» предложит всем желающим бесплатно отправить в космос их имена. Об этом сообщил руководитель направления по космическим наноспутникам Александр Хохлов.



«Нанесённые на специальные носители имена планируется доставить на околоземную орбиту на космических аппаратах типа CubeSat, разработанных инженерами компании», — цитирует Хохлова 22 сентября РИА Новости.



По его словам, акция пройдёт на сайте «Геоскана» в период с 4 октября по 15 ноября.



Запуск наноспутников «Геоскан 1U альфа», «Геоскан 1U бета», «Геоскан 1U гамма» и «Геоскан 3U альфа» с научной и технологической аппаратурой, а также камерами для съёмки земной поверхности запланирован на весну 2022 года с космодрома Восточный. Два таких аппарата доставят в космос носители с именами.

