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Глава минздрава Бразилии заболел коронавирусом по приезде в Нью-Йорк на ассамблею ООН

Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, приехавший вместе с президентом страны Жаиром Болсонару на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорк, заболел коронавирусом. Об этом сам глава ведомства сообщил 22 сентября в Twitter.

«Сообщаю всем, что сегодня у меня положительный результат на COVID-19. Я буду помещён на карантин в США, соблюдая все протоколы безопасности. Между тем министерство здравоохранения сохранит твёрдость в действиях по борьбе с пандемией в Бразилии. Давайте выиграем в этой борьбе!» — написал Кейрога.

Новостной портал G1 со ссылкой на минздрав Бразилии уточнил, что карантин министра продлится 14 дней. Отмечается, что он вакцинирован.

Ранее «Фонтанка» писала, что бразильского президента Болсонару не пустили в нью-йорксий ресторан из-за отсутствия прививки от коронавируса.

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Комментарии (4)

Dazdraperma
Вакцинированный глава Минздрава Бразилии заболел в Нью-Йорке. А тесно работающий с ним в одной делегации Президент Бразилии - не заболел. Это не все, что нужно знать о волшебной силе прививок, но любопытно.
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