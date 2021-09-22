Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, приехавший вместе с президентом страны Жаиром Болсонару на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорк, заболел коронавирусом. Об этом сам глава ведомства сообщил 22 сентября в Twitter.



«Сообщаю всем, что сегодня у меня положительный результат на COVID-19. Я буду помещён на карантин в США, соблюдая все протоколы безопасности. Между тем министерство здравоохранения сохранит твёрдость в действиях по борьбе с пандемией в Бразилии. Давайте выиграем в этой борьбе!» — написал Кейрога.

