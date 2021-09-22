Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, приехавший вместе с президентом страны Жаиром Болсонару на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорк, заболел коронавирусом. Об этом сам глава ведомства сообщил 22 сентября в Twitter.
«Сообщаю всем, что сегодня у меня положительный результат на COVID-19. Я буду помещён на карантин в США, соблюдая все протоколы безопасности. Между тем министерство здравоохранения сохранит твёрдость в действиях по борьбе с пандемией в Бразилии. Давайте выиграем в этой борьбе!» — написал Кейрога.
Comunico a todos que hoje testei positivo para #Covid19. Ficarei em quarentena nos #EUA, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária. Enquanto isso, o @minsaude seguirá firme nas ações de enfrentamento à pandemia no Brasil. Vamos vencer esse 🦠! 💪🏽🇧🇷 pic.twitter.com/OIaK8hDPy6— Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) September 22, 2021
Новостной портал G1 со ссылкой на минздрав Бразилии уточнил, что карантин министра продлится 14 дней. Отмечается, что он вакцинирован.
Ранее «Фонтанка» писала, что бразильского президента Болсонару не пустили в нью-йорксий ресторан из-за отсутствия прививки от коронавируса.