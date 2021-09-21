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Президента Бразилии не пустили в ресторан и заставили есть на улице из-за отсутствия прививки

Бразильскому президенту Болсонару пришлось обедать на улице в Нью-Йорке из-за отсутствия прививки от COVID-19

Президента Бразилии Жаира Болсонару, прибывшего в США для участия в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, не пустили в нью-йоркский ресторан из-за того, что у него не было прививки от COVID-19. Об этом 21 сентября сообщает Reuters.

Уточняется, что для доступа в головное здание ООН иметь подтверждение о вакцинации необязательно, однако в местах общественного питания в Нью-Йорке находиться без сертификата о прививке запрещено.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал всех прибывающих на ассамблею мировых лидеров привиться перед посещением города. С аналогичным заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутьерреш.

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Комментарии (12)

karbofos
Хотим как в Бразилии!
_13
А нашего не пускают не только в ресторан, но даже на территорию развитых стран))) - только к «друзьям»: в Сирию, Иран, Пакистан и КНДР
fedorsmolov
Показушка. Начальство там все без намордников. С тряпками на лице только холопы
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