Президента Бразилии Жаира Болсонару, прибывшего в США для участия в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, не пустили в нью-йоркский ресторан из-за того, что у него не было прививки от COVID-19. Об этом 21 сентября сообщает Reuters .

Уточняется, что для доступа в головное здание ООН иметь подтверждение о вакцинации необязательно, однако в местах общественного питания в Нью-Йорке находиться без сертификата о прививке запрещено.



Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал всех прибывающих на ассамблею мировых лидеров привиться перед посещением города. С аналогичным заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутьерреш.

