FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +9
73.21р85.86р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Глава NASA надеется скоро попасть в Россию, если коронавирус позволит

Администратор NASA Билл Нельсон заявил, что может в скором времени приехать в Россию

Глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон планирует скоро приехать в Россию. Он вакцинирован, но поездка будет зависеть от развития пандемии, сообщает 21 сентября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-конференцию агентства.

В июне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время телефонного разговора пригласил Нельсона в Россию. Он согласился, но точные сроки не обговаривались.

«В ходе беседы глава NASA <...> заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года. Поддержав главу NASA, Дмитрий Рогозин отметил выполнение в полном объёме российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации МКС и рассказал о планах по развитию российского сегмента станций», — также отметили в Роскосмосе.

Сам Рогозин надеется, что встреча состоится до конца года — конечно, если позволит эпидемиологическая ситуация. Также в гости он позвал основателя компании SpaceX Илона Маска, отметив, что уже «поставил чайник на огонь». Предприниматель отреагировал, уточнив, какой чай больше всего любит Рогозин.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний