Глава NASA надеется скоро попасть в Россию, если коронавирус позволит

Глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон планирует скоро приехать в Россию. Он вакцинирован, но поездка будет зависеть от развития пандемии, сообщает 21 сентября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-конференцию агентства.



В июне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время телефонного разговора пригласил Нельсона в Россию. Он согласился, но точные сроки не обговаривались.



«В ходе беседы глава NASA <...> заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года. Поддержав главу NASA, Дмитрий Рогозин отметил выполнение в полном объёме российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации МКС и рассказал о планах по развитию российского сегмента станций», — также отметили в Роскосмосе.

