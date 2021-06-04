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Глава NASA принял приглашение Рогозина приехать в Россию

Телефонный разговор глав российской корпорации «Роскосмос» и американского космического агентства NASA, состоявшийся 4 июня, завершился приглашением приехать в Россию. Оно было принято.

«Руководители договорились об активизации переговоров по всем направлениям, в том числе в формате личных встреч. До конца июня 2021 года запланированы российско-американские переговоры на экспертном уровне, в том числе в рамках конференции GLEX 2021. Глава Роскосмоса также пригласил Нельсона приехать в Россию. Приглашение было принято», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Основной темой переговоров Дмитрия Рогозина с недавно назначенным администратором NASA Биллом Нельсоном стало продолжение российско-американского сотрудничества в области космоса. Рогозин попенял коллеге на санкции.

Нельсон предложил продлить работу МКС до 2030 года, Рогозин согласился.

«В ходе беседы глава NASA <...> заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года. Поддержав главу NASA, Дмитрий Рогозин отметил выполнение в полном объёме российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации МКС и рассказал о планах по развитию российского сегмента станций», — отметили в Роскосмосе.

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