«Похоже на русофобскую расправу». В Госдуме исключили возможность выдачи Великобритании фигурантов дела Скрипалей

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в России исключают возможность выдачи британским властям российских граждан, которые подозреваются Лондоном в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.



«Великобритании следовало бы учитывать, что Россия не выдает своих граждан. Тем более если шитое белыми нитками уголовное дело больше похоже на русофобскую расправу», — сообщил Слуцкий 21 сентября в своем Telegram-канале.



При этом представитель Госдумы подчеркнул, что «Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству по линии правоохранительных ведомств для проведения независимого и объективного расследования, однако все обращения до этого были проигнорированы, а доказательства не представлены».

