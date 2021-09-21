«Похоже на русофобскую расправу». В Госдуме исключили возможность выдачи Великобритании фигурантов дела Скрипалей

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в России исключают возможность выдачи британским властям российских граждан, которые подозреваются Лондоном в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
«Великобритании следовало бы учитывать, что Россия не выдает своих граждан. Тем более если шитое белыми нитками уголовное дело больше похоже на русофобскую расправу», — сообщил Слуцкий 21 сентября в своем Telegram-канале.
При этом представитель Госдумы подчеркнул, что «Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству по линии правоохранительных ведомств для проведения независимого и объективного расследования, однако все обращения до этого были проигнорированы, а доказательства не представлены».
Напомним, во вторник, 21 сентября, власти Великобритании выдвинули обвинение еще одному россиянину по делу об отравлении Скрипалей. Третьим подозреваемым стал предполагаемый генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, который, по мнению Скотленд-Ярда, координировал действия двух других подозреваемых — Александра Петрова и Руслана Боширова.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после этого заявил, что Лондон рассчитывает на то, что Москва выдаст всех подозреваемых в причастности к делу Скрипалей.