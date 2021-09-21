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«Похоже на русофобскую расправу». В Госдуме исключили возможность выдачи Великобритании фигурантов дела Скрипалей

Леонид Слуцкий заявил, что Россия не выдаст Лондону подозреваемых по делу об отравлении Скрипаля

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в России исключают возможность выдачи британским властям российских граждан, которые подозреваются Лондоном в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Великобритании следовало бы учитывать, что Россия не выдает своих граждан. Тем более если шитое белыми нитками уголовное дело больше похоже на русофобскую расправу», — сообщил Слуцкий 21 сентября в своем Telegram-канале.

При этом представитель Госдумы подчеркнул, что «Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству по линии правоохранительных ведомств для проведения независимого и объективного расследования, однако все обращения до этого были проигнорированы, а доказательства не представлены».

Напомним, во вторник, 21 сентября, власти Великобритании выдвинули обвинение еще одному россиянину по делу об отравлении Скрипалей. Третьим подозреваемым стал предполагаемый генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, который, по мнению Скотленд-Ярда, координировал действия двух других подозреваемых — Александра Петрова и Руслана Боширова.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после этого заявил, что Лондон рассчитывает на то, что Москва выдаст всех подозреваемых в причастности к делу Скрипалей.

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Комментарии (4)

dragvs
В деле уже все ясно как белый день, заказ на убийство с треском провалился, информационная кампания с треском провалилась.
Diplot
Уголовное дело оно и в Англии уголовное дело. Если ему нечего бояться то пусть едет.
Владислав М
Вот пусть и сидят в России, нос не высовывают.
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