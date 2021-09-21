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Эксперт Минздрава выступил за обязательную вакцинацию детей от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса в России надо сделать обязательной, в том числе для детей, когда появится подходящая для них вакцина, заявил главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения России Александр Баранов.

«У нас добровольная вакцинопрофилактика, вот я считаю, что, наверное, бывают периоды, когда от добровольной вакцинопрофилактики надо отказываться, и вот, на мой взгляд, эпидемия коронавирусной инфекции у нас очень и очень серьезно вредит здоровью нашего населения, в том числе и детей. Наверное, стоит подумать и вводить обязательную вакцинопрофилактику против коронавирусной инфекции, в том числе против коронавирусной инфекции у детей» — цитирует Баранова ТАСС 21 сентября.

По его словам, на совести «антивакцинального лобби» сотни детских болезней и летальных исходов и государство должно обратить на него пристальное внимание.

Как писала «Фонтанка», на дистанционное обучение в Петербурге из-за коронавируса и ОРВИ уже ушли 67 классов в 37 школах города. При этом родители скептически относятся к идее надеть на школьников маски и уж тем более заставить их держать социальную дистанцию. А о необходимости вакцинации школьников спорят даже специалисты.

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Комментарии (3)

zelf
Опять попёрло говно всякое.
tsodd
Почему все эти балаболы являются "внештатными"? Типа если что, то профильное министерство не при делах?
zlopopik
Какой Минздрав, такой и эксперт.
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