Эксперт Минздрава выступил за обязательную вакцинацию детей от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса в России надо сделать обязательной, в том числе для детей, когда появится подходящая для них вакцина, заявил главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения России Александр Баранов.



«У нас добровольная вакцинопрофилактика, вот я считаю, что, наверное, бывают периоды, когда от добровольной вакцинопрофилактики надо отказываться, и вот, на мой взгляд, эпидемия коронавирусной инфекции у нас очень и очень серьезно вредит здоровью нашего населения, в том числе и детей. Наверное, стоит подумать и вводить обязательную вакцинопрофилактику против коронавирусной инфекции, в том числе против коронавирусной инфекции у детей» — цитирует Баранова ТАСС 21 сентября.



По его словам, на совести «антивакцинального лобби» сотни детских болезней и летальных исходов и государство должно обратить на него пристальное внимание.



Как писала «Фонтанка», на дистанционное обучение в Петербурге из-за коронавируса и ОРВИ уже ушли 67 классов в 37 школах города. При этом родители скептически относятся к идее надеть на школьников маски и уж тем более заставить их держать социальную дистанцию. А о необходимости вакцинации школьников спорят даже специалисты.

