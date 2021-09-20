Apple выпустила iOS 15 c новой погодой и браузером Safari

Корпорация Apple сделала доступной для всех пользователей новую версию своей операционной системы для смартфонов iPhone — iOS15.
Apple расширила режим «Не беспокоить» до целого нового раздела под названием «Фокусирования». В нем можно не только отключить все мешающие звуки и уведомления, но и сфоркусироваться на чем-то конкретном — «Сне», «Работе», «Личном времени», и в каждом могут быть собственные разрешенные в этот момент контакты и программы.
Существенно было переработано приложение «Погода». Появились погодные карты, ветры, осадки и новый дизайн. В «Заметках» появились теги и упоминания (как в соцсетях — через @). Это должно упростить поиск и навигацию по своим записям.
Появился новый «Центр уведомлений», где собираются все события в устройстве — более компактный и информативный. И новый браузер Safari — с новой стартовой страницей и поисковой строкой, которая переехала в необычное место. Во встроенном «Переводчике» появился режим для быстрого общения, а в «Фото» — новый редактор воспоминаний. Более полный список обновлений доступен на сайте Apple.
Ряд нововведений для России неактуален. Например, еще в стадии беты Apple отключила функцию «Частный узел», который позволял обходить блокировки властей.