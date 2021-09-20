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Президент Сальвадора подписал себя «диктатором» в Twitter

Президент Сальвадора Найиб Букеле в описании своего официального аккаунта в Twitter назвал себя «диктатором Сальвадора».

Как пишет ТАСС 20 сентября, ранее он все-таки именовал себя «президентом». Интересно, что в июне 2019 года Букеле поменял аватарку в Twitter на фото адмирал-генерала Хафаза Аладина (Саша Барон Коэн) из фильма «Диктатор».

В середине сентября жители Сальвадора вышли на массовые протесты против признания биткойна официальным платежным средством, разрешения верховного суда президенту избираться на второй срок и конституционной реформы. Люди несли плакаты «Нет диктатуре!» и «Мы обмануты биткойном».

40-летний Найиб Букеле занимает пост президента Сальвадора с июня 2019 года.

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