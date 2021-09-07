Биткойн обвалился на 11%. Сегодня в Сальвадоре он стал официальной валютой

Биткойн подешевел на 11,40%, до 46 700 долларов США, на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance. 7 сентября его стоимость падала до 43 тысяч долларов — впервые с середины августа, а капитализация опустилась до 882 миллиардов долларов, согласно данным сервиса CoinGecko.



Утром курс превысил 52 тысячи долларов — после того, как в Сальвадоре биткойн признали официальной валютой наряду с долларом США, а власти купили 400 биткойнов. Закон был принят еще летом, но вступил в силу 7 сентября. Теперь в стране могут устанавливать цены в биткойнах, а также в них можно уплачивать налоги.

