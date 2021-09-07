Власти Сальвадора закупили первые 200 биткойнов

Сальвадор начал государственную покупку криптовалюты, заявил президент страны Найиб Букеле.



Как пишет 7 сентября «Коммерсантъ», о первой транзакции на 200 биткойнов власти объявили накануне вступления в силу закона об использовании криптовалюты. «Сальвадор только что купил свои первые 200 биткойнов. К крайнему сроку наши брокеры закупят ещё больше»,— сообщил Букеле в Twitter.



На момент публикации твита (по московскому времени вечером 6 сентября) 200 биткойнов стоили около 10,3 млн долларов.