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Власти Сальвадора закупили первые 200 биткойнов

Сальвадор начал государственную покупку криптовалюты, заявил президент страны Найиб Букеле.

Как пишет 7 сентября «Коммерсантъ», о первой транзакции на 200 биткойнов власти объявили накануне вступления в силу закона об использовании криптовалюты. «Сальвадор только что купил свои первые 200 биткойнов. К крайнему сроку наши брокеры закупят ещё больше»,— сообщил Букеле в Twitter.

На момент публикации твита (по московскому времени вечером 6 сентября) 200 биткойнов стоили около 10,3 млн долларов.

Сальвадор первым из государств объявил биткойн законным платёжным средством, соответствующий закон был принят в июне. Перед этим в стране прошла серия протестов: местные жители опасаются, что биткойн может лечь в основу пенсий и пособий.

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Комментарии (1)

263835961
к 2030-му это будет близко к 200 миллионам долларов, по прогнозам Кэти Вуд
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