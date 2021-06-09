Республика Сальвадор первая в мире узаконила биткойн как платёжное средство

Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила законопроект, признающий биткойн официальным средством платежа в стране. В ходе голосования инициативу поддержали 62 голосами из 84. Об этом 9 июня сообщает Forbes.
Таким образом, Сальвадор стал первой в мире страной, узаконившей биткойн. По мнению 39-летнего президента республики Найиба Букеле, передаёт Forbes, признание биткойна официальным средством платежа принесет стране инвестиции, туризм, инновации и экономическое развитие.
До сих пор единственной валютой Сальвадора был доллар США. Согласно заявлению президента, правительство обеспечит обмен биткойнов на эквивалентную сумму в долларах во время каждой трансакции. Forbes пишет, что экономика Сальвадора сильно зависит от денег, которые посылают домой работающие за рубежом сальвадорцы. По данным Всемирного банка, в 2019 году общая сумма таких переводов составила 6 млрд рублей — это около одной пятой от ВВП страны.
Букеле считает, что биткойн поможет ускорить переводы денег и усилить распространение банковских услуг среди населения, ведь на данный момент большинство сальвадорцев используют бумажные деньги, и у 70% из них нет ни банковских счетов, ни кредитных карт.