По результатам выборов в Москве «Единая Россия» набрала почти 37% голосов

В Москве на выборах в Государственную думу РФ лидирует «Единая Россия». Об этом 20 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на Мосгоризбирком.



По итогам обработки 100% протоколов «партия власти» набрала 36,98% голосов, КПРФ — 22,66%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,34%, «Новые люди» — 7,09%, ЛДПР — 7,08%, а «Яблоко» — 4,89%.



Ранее на заседании ЦИК России сообщили, что результаты электронного голосования опубликовали около четырех часов ночи. Однако о том, что итоги в городе были подведены, не сообщалось, хотя выборы признали состоявшимися.

