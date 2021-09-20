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По результатам выборов в Москве «Единая Россия» набрала почти 37% голосов

Стали известны результаты выборов в Москве по выборам в Госдуму

В Москве на выборах в Государственную думу РФ лидирует «Единая Россия». Об этом 20 сентября пишет РИА Новости со ссылкой на Мосгоризбирком.

По итогам обработки 100% протоколов «партия власти» набрала 36,98% голосов, КПРФ — 22,66%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,34%, «Новые люди» — 7,09%, ЛДПР — 7,08%, а «Яблоко» — 4,89%.

Ранее на заседании ЦИК России сообщили, что результаты электронного голосования опубликовали около четырех часов ночи. Однако о том, что итоги в городе были подведены, не сообщалось, хотя выборы признали состоявшимися.

Как рассказал журналист издания «Холод» Михаил Зеленский, результаты электронного голосования опубликованы в общем массиве данных как сведения с отдельных участков, и найти их не так просто. «Эти участки имеют номер 500х и прикреплены к одному из районов внутри округа», — написал он в Twitter.

Окончательные итоги голосования, как заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова, ожидаются в пятницу, 24 сентября.

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Комментарии (1)

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Ага, и большинтво за неё проголосовало.... Камеры отключили, но видео хватает и от людей уже... И за это наверное люди голосовали : "Верховный суд (ВС) России постановил, что на землях для садоводства нельзя держать домашний скот, в том числе кур и других сельскохозяйственных животных."
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