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«Чувствует он себя прекрасно». Песков рассказал о продолжающейся самоизоляции Путина

Путин на самоизоляции продолжает работать

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что Владимир Путин остается на самоизоляции.

«Чувствует он себя прекрасно, работает», — цитирует 20 сентября заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, на этой неделе у главы государства состоятся мероприятия в формате видеоконференции.

Президент РФ 14 сентября ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении. Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сделал тест и он «абсолютно здоров». На прошедших выборах в Госдуму глава государства проголосовал удаленно.

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Комментарии (13)

Дядя Бо
Выборы прошли как надо, народ сам себя уничтожает, вот путин и чувствует себя прекрасно, а что ему ещё чувствовать?
nuga
Президент страны не может давать такие комментарии в день расстрела граждан в Перми.Видимо,дату на часах так и не перевели,он живет на семь дней в минувшем.
Петр Петров
А жаль
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