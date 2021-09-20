«Чувствует он себя прекрасно». Песков рассказал о продолжающейся самоизоляции Путина

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что Владимир Путин остается на самоизоляции.



«Чувствует он себя прекрасно, работает», — цитирует 20 сентября заявление Дмитрия Пескова ТАСС.



По его словам, на этой неделе у главы государства состоятся мероприятия в формате видеоконференции.



Президент РФ 14 сентября ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения в его окружении. Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сделал тест и он «абсолютно здоров». На прошедших выборах в Госдуму глава государства проголосовал удаленно.

