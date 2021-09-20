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Полиция задержала водителя «Кадиллака», сбившего подростков на Лиговском

Сотрудники ГИБДД поймали водителя, который скрылся с места ДТП в центре Петербурга. Под колесами его внедорожника пострадали двое подростков.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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Наезд произошел около 17:25 19 сентября на пешеходном переходе на пересечении Лиговского проспекта и Транспортного переулка. Как сообщает 20 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, автомобиль Cadillac Escalade сбил переходивших дорогу на зеленый 17-летнего парня и 15-летнюю девушку, после чего скрылся с места ДТП. Девятиклассницу увезли в больницу в состоянии средней тяжести, молодой человек отделался легкими травмами и был отпущен домой.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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Информацию с приметами машины и скрывшегося водителя передали всем патрульным нарядам полиции. Рано утром 20 сентября «Кадиллак» остановили на проспекте Мориса Тореза в Выборгском районе Петербурга. За рулем находился 24-летний уроженец Всеволожска, хотя машина принадлежит 56-летнему жителю Всеволожска. Водителя и машину доставили в отдел ГИБДД Центрального района для административного расследования.

По предварительной информации, молодой человек после задержания козырял принадлежностью к органам военной прокуратуры другого субъекта, а также папой, который широко известен в рядах полярных исследователей. Пока эта информация проверяется. Если будет установлена принадлежность доставленного к органам военной прокуратуры, материалы будут переданы из полиции по подследственности.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (12)

Zloi_prohozhiy
а ФИО этого трусливого петушья и его папаши можно озвучить?
261837251
Петербурге нет проспекта Мориса Тореза.
Есть проспект Тореза.
karbofos
За рулем был сыночек депутата Едра, начальника ГИБДД, судьи?

От трусливого путлеровского прихвостня и сыночек такой же.
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