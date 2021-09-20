В Петербурге сбили подростков, переходивших дорогу на зеленый, в Ленобласти — 4-летнюю девочку

Как сообщает 20 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 19 сентября в 17:24 на пересечении Лиговского проспекта и Транспортного переулка неустановленный водитель на автомобиле Cadillac Escalade, принадлежащем 56-летнему жителю Всеволожска, сбил двух подростков: 17-летнего парня и 15-летнюю девочку. Автомобиль поворачивал направо по разрешающему сигналу светофора, подростки переходили дорогу по «зебре» — и тоже на зеленый.

За минувшие выходные и пятницу, с 17 по 19 сентября, в Петербурге и Ленинградской области произошло 1 147 дорожных аварий. В них пострадали 49 человек, в том числе 8 детей. Минимум трое несовершеннолетних угодили под колеса машин в воскресенье.

В результате ДТП девятиклассницу с ушибом позвоночника госпитализировали в состоянии средней тяжести. Парень получил ссадину на локте и ушиб колена, от госпитализации он отказался и был отпущен домой. Водителя «Кадиллака» и саму машину разыскивают.

В Ленобласти под машину попал маленький ребенок. По информации главка, около 17:05 воскресенья у дома 27 по улице Ломоносова в Волхове 42-летний местный житель на автомобиле Ford сбил 4-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Малышка пересекала проезжую часть без сопровождения родителей. В результате она получила закрытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Полиция ведет проверку и устанавливает все обстоятельства наезда.

Всего за 17–19 сентября, по данным УГИБДД, в Петербурге произошло 912 ДТП, а в Ленобласти — 235. Пострадавшие были в 23 и 22 случаях соответственно. На петербургских дорогах травмы получили 24 взрослых и трое детей, на областных из 22 пострадавших — пятеро несовершеннолетних. Три человека погибли в Ленобласти, все — взрослые.