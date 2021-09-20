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В России хотят признать нежелательными ещё более 20 иностранных НКО

Более 20 иностранных НКО предложили признать нежелательными в Госдуме

Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратится в Генпрокуратуру РФ с просьбой признать нежелательными более 20 иностранных неправительственных организаций. Они призывали соцсети игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента. Об этом со ссылкой на главу комиссии ГД Василия Пискарева 20 сентября сообщает ТАСС.

По словам Пискарева, западные корпорации и НПО делали попытки повлиять на волеизъявление граждан РФ в ходе выборов. «Это была спланированная кампания по распространению подсказок и навязыванию россиянам определенных предпочтений в ходе голосования», — отметил он.

Ранее «Фонтанка» писала, что по данным директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, за третий день голосования, 19 сентября, было зафиксировано более 4 тыс. фейков о выборах. По ее словам, в основном они поступали из Польши, Латвии и Украины.

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