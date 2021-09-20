Мизулина рассказала о 4 тысячах фейков за третий день голосования. Они поступали из Польши, Латвии и Украины

Лига безопасного интернета зафиксировала за третий день общероссийского голосования 4 тысячи фейков о выборах в Госдуму. Часть из них распространяли не только провокаторы, но и представители крупных партий — КПРФ и «Яблока». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» в ночь на 20 сентября сообщила директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.



«Только за сегодняшний день [зафиксировано] 4 тыс. фейков — абсолютный бред. Причем распространялся он не только профессиональными провокаторами, но, к сожалению, и крупными политическими партиями, такими как КПРФ и «Яблоко», и это нас, конечно, очень сильно расстроило», — цитирует Мизулину ТАСС.

