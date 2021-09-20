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Мизулина рассказала о 4 тысячах фейков за третий день голосования. Они поступали из Польши, Латвии и Украины

Лига безопасного интернета зафиксировала за третий день общероссийского голосования 4 тысячи фейков о выборах в Госдуму. Часть из них распространяли не только провокаторы, но и представители крупных партий — КПРФ и «Яблока». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» в ночь на 20 сентября сообщила директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

«Только за сегодняшний день [зафиксировано] 4 тыс. фейков — абсолютный бред. Причем распространялся он не только профессиональными провокаторами, но, к сожалению, и крупными политическими партиями, такими как КПРФ и «Яблоко», и это нас, конечно, очень сильно расстроило», — цитирует Мизулину ТАСС.

Член Общественной палаты также уточнила, что увидеть ложную информацию о выборах могли порядка 60 млн россиян. Основными заказчиками фейков, по словам Мизулиной, были страны ЕС: Польша, Латвия. Также они распространялись с территории Украины.

Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным ЦИК, после обработки 50% бюллетеней на выборах в Госдуму с 46% лидирует «Единая Россия».

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу — восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (1)

azul
Самый главный фейк распространяет ЦИК.
А вот эту личинку мизулиной очень хочется засунуть обратно туда, откуда она вылезла.
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