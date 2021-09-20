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«Единая Россия» лидирует по итогом обработки 25% итоговых протоколов на выборах в Госдуму РФ

По итогом обработки 25,03% итоговых протоколов на выборах в Государственную думу РФ лидирует «Единая Россия». Об этом свидетельствуют данные информационного центра ЦИК по состоянию на 00.00 понедельника, 20 сентября.

У «Единой России» 44,26% голосов. На втором месте идет КПРФ, у которой 22,31% голосов.

Фото: Центризбирком
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Дальше в первой пятерке партий расположились ЛДПР (8,50%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,32%), «Новые люди» (6,58%).

Как считают голоса, и кто побеждает на выборах в Петербурге — в онлайн-трансляции «Фонтанки».

Фото: Центризбирком

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Комментарии (11)

261844081
Слишком явно нарисовано. Просто нереальная цифра, КПРФ наравне, какие 45 ер
Memory17
Полиция массово задерживает членов избиркомов и наблюдателей в разных районах Петербурга.
На таких «выборах» 45% это поражение )
kostya-geniy
Ведру скорее всего нарисуют 175% , судя по публикациям в Инстаграмм, что печально
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