FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
72.56р85.46р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
5
Печать

ЦИК назвал явку на финишной прямой голосования. 50 процентов не за горами

ЦИК огласил предварительные данные на 18:00 от 19 сентября на выборах депутатов Государственной думы. По этой информации в голосовании приняли участие 45,15 процента избирателей.

Предыдущие цифры были названы в середине дня — тогда Центральная избирательная комиссия насчитала 40,49 процента россиян. А утром — 35,69 процента.

Подробности о ходе голосования в Петербурге и не только — где закончились бюллетени, а где голосовал Жерар Депардье — читайте в текстовой трансляции «Фонтанки».

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Голосование впервые длится целых три дня.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

sench99
И хвхсе за ведро((. Ну не ВЕРЮ! Ни одного человека не знаю..
260657101
На сайте Центризбиркома включили новую систему защиты от автоматического сбора данных о результатах голосования. В исходном коде страниц цифры заменены буквами, набранными специальным шрифтом.

В результате при копировании данные отображаются некорректно, что мешает обрабатывать статистику выборов автоматически и затрудняет анализ результатов голосования. До этого была практически исключена возможность свободного доступа к видеонаблюдению за ходом голосования на участках.
Памфилова может сколько угодно рассказывать про "идеальную" и "честную" организацию выборов, но в их официальные результаты, никто из тех кто с умом не поверит и разумные люди не признают.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний