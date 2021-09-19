ЦИК назвал явку на финишной прямой голосования. 50 процентов не за горами

ЦИК огласил предварительные данные на 18:00 от 19 сентября на выборах депутатов Государственной думы. По этой информации в голосовании приняли участие 45,15 процента избирателей.



Предыдущие цифры были названы в середине дня — тогда Центральная избирательная комиссия насчитала 40,49 процента россиян. А утром — 35,69 процента.

Подробности о ходе голосования в Петербурге и не только — где закончились бюллетени, а где голосовал Жерар Депардье — читайте в текстовой трансляции «Фонтанки».

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Голосование впервые длится целых три дня.