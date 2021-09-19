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В Центризбиркоме поделились новыми данными о явке россиян на голосование

ЦИК: явка на выборах в Госдуму превысила 40%

Явка на выборах в Госдуму по всей России на текущий момент составила 40,49 процента — сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии в середине дня 19 сентября. Предыдущий показатель, озвученный в 10:00, составлял 35,69 процента.

О том, как проходит голосование в его последний день в Петербурге, «Фонтанка» рассказывает в деталях и с иллюстрациями в текстовой трансляции. 19 сентября горожане выбирают депутатов в Госдуму и в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Ранее ЦИК сообщил, что с 29 августа по 16 сентября в труднодоступных областях, а также на судах и полярных станциях досрочно проголосовали 192 928 человек.

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Комментарии (3)

266237262
А сколько человек у нас работает на судах в море и полярных станциях? Почти 200т ?
264940801
Количество проголосовавших пропорционально количеству заболевших К 19. У них что базы общие?
paniker
Голосовал сегодня где то в районе 13.00 ,судя по списку не больше 20%, народ стал подходить,но видимо люди опустили руки ,не верят в перемены! А может и всё устраивает!
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