В Центризбиркоме поделились новыми данными о явке россиян на голосование

Явка на выборах в Госдуму по всей России на текущий момент составила 40,49 процента — сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии в середине дня 19 сентября. Предыдущий показатель, озвученный в 10:00, составлял 35,69 процента.



О том, как проходит голосование в его последний день в Петербурге, «Фонтанка» рассказывает в деталях и с иллюстрациями в текстовой трансляции. 19 сентября горожане выбирают депутатов в Госдуму и в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Ранее ЦИК сообщил, что с 29 августа по 16 сентября в труднодоступных областях, а также на судах и полярных станциях досрочно проголосовали 192 928 человек.