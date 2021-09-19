Полицейским пришлось применить силу на УИКе № 1807 на Торжсковской улице. По словам очевидцев, от гражданина разило спиртным, походка его была излишне уверенной, маску он надевать отказался.

С избирательного участка в Приморском районе Петербурга вывели разбушевавшегося гражданина. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» 19 сентября.

В этом же помещении находится УИК № 1806, его председатель пыталась удалить группу журналистов, прибывших на пресс-автобусе от «Наблюдателей Петербурга». Накануне на этом участке остановили мужчину , у которого выпала пачка бюллетеней. Членам комиссии удалось разглядеть, что на ближайших листах галочки стоят напротив имени Марины Лыбаневой, которая является дочерью спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова. Сама Лыбанева заявила, что эта ситуация является провокацией со стороны оппозиции.

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