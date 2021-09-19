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К вечеру градус повышается. Полиция выводила с участка в Петербурге безмасочника

В Петербурге с участка вывели человека, отказавшегося надеть маску

С избирательного участка в Приморском районе Петербурга вывели разбушевавшегося гражданина. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» 19 сентября.

Полицейским пришлось применить силу на УИКе № 1807 на Торжсковской улице. По словам очевидцев, от гражданина разило спиртным, походка его была излишне уверенной, маску он надевать отказался.

Игорь Ефимов

В этом же помещении находится УИК № 1806, его председатель пыталась удалить группу журналистов, прибывших на пресс-автобусе от «Наблюдателей Петербурга». Накануне на этом участке остановили мужчину, у которого выпала пачка бюллетеней. Членам комиссии удалось разглядеть, что на ближайших листах галочки стоят напротив имени Марины Лыбаневой, которая является дочерью спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова. Сама Лыбанева заявила, что эта ситуация является провокацией со стороны оппозиции.

«Фонтанка» продолжает следить за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео.

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17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (7)

nuga
Выборы интересные нынче,жаль,что раз в 6 лет,надо опять срок в 4 года вернуть,а то забывать начинаешь
Poganka
У нас на участке 356 была одна ручка..на вопрос страждущих, где же одноразовые ручки и другие блага, члены комиссии нервно отвечали, что все ручки растащили по домам и надо было, раз мы такие умные, принести свою из дома. Интересно это на всех участках СПб так?
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