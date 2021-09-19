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«Главное, чтобы люди ничего не перепутали». «Тот самый» Вишневский проголосовал на выборах

Борис Вишневский проголосовал на выборах

Петербургский депутат Борис Вишневский, ставший известным на всю страну из-за скандала с тезками-двойниками, проголосовал на выборах в Госдуму и Законодательное собрание города. Исполнить гражданский долг он пришел в последний день трехдневного голосования, 19 сентября.

Как передает корреспондент «Фонтанки», Борис Вишневский пришел на избирательный участок № 150 на улице Кораблестроителей, который находится в том же здании, что 153-й участок, где за полтора часа до этого сделал свой выбор губернатор Александр Беглов.

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Опустив бюллетень, Борис Вишневский выразил надежду, что голосование пройдет без фальсификаций и на выборах победят те, кому действительно доверяют избиратели. «Главное, чтобы люди ничего не перепутали и голосовали за тех, за кого они хотят», — сказал он.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (2)

07A
Почему он маску не опустил до конца, может у него бороды нет! Не верю!
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