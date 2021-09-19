Петербургский депутат Борис Вишневский, ставший известным на всю страну из-за скандала с тезками-двойниками, проголосовал на выборах в Госдуму и Законодательное собрание города. Исполнить гражданский долг он пришел в последний день трехдневного голосования, 19 сентября.



Как передает корреспондент «Фонтанки», Борис Вишневский пришел на избирательный участок № 150 на улице Кораблестроителей, который находится в том же здании, что 153-й участок, где за полтора часа до этого сделал свой выбор губернатор Александр Беглов.

