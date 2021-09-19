Петербургский депутат Борис Вишневский, ставший известным на всю страну из-за скандала с тезками-двойниками, проголосовал на выборах в Госдуму и Законодательное собрание города. Исполнить гражданский долг он пришел в последний день трехдневного голосования, 19 сентября.
Как передает корреспондент «Фонтанки», Борис Вишневский пришел на избирательный участок
Опустив бюллетень, Борис Вишневский выразил надежду, что голосование пройдет без фальсификаций и на выборах победят те, кому действительно доверяют избиратели. «Главное, чтобы люди ничего не перепутали и голосовали за тех, за кого они хотят», — сказал он.