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Александр Беглов выбрал депутатов. Губернатор проголосовал на выборах в ЗакС и Госдуму

Губернатор Петербурга Александр Беглов проголосовал за депутатов

Губернатор Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах в Госдуму и Законодательное собрание. Исполнять гражданский долг он пришел в последний день трехдневного голосования, 19 сентября, передает корреспондент «Фонтанки».

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
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Глава города посетил избирательный участок № 153 на улице Кораблестроителей около 12:00. Своей очереди к кабинке губернатору пришлось подождать около полутора минут. Перед тем как войти, Александр Беглов обменялся впечатлением с проголосовавшим жителем Васильевского острова и пожелал ему здоровья. После этого он опустил бюллетени в электронный КОИБ.

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Ранее на выборах проголосовал глава Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (9)

syshsun
Ну так все,выбор сделан!
Массовка свободна.
И те кто думает,что от них что-то зависит.
Набеглов
Сенсация! Неужели все-таки проголосовал? Точно, сходил на выборы? Срочно в номер!
07A
Любое голосование, в котором участвует Губернатор по определению умное!
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