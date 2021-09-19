Губернатор Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах в Госдуму и Законодательное собрание. Исполнять гражданский долг он пришел в последний день трехдневного голосования, 19 сентября, передает корреспондент «Фонтанки».
Глава города посетил избирательный участок № 153 на улице Кораблестроителей около 12:00. Своей очереди к кабинке губернатору пришлось подождать около полутора минут. Перед тем как войти, Александр Беглов обменялся впечатлением с проголосовавшим жителем Васильевского острова и пожелал ему здоровья. После этого он опустил бюллетени в электронный КОИБ.
Ранее на выборах проголосовал глава Законодательного собрания Вячеслав Макаров.