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«Главное политическое событие этого года». Вячеслав Макаров поздравил петербуржцев с «праздником» выборов

Вячеслав Макаров проголосовал на выборах в Петербурге

Экс-спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров исполнил свой гражданский долг в последний день трёхдневного голосования 19 сентября. В объектив фотографа «Фонтанки» он попал на УИКе № 483 на улице Демьяна Бедного.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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«Поздравляю вас с сегодняшним праздником. Это особый день в политической истории России. Главное политическое событие этого года, а может быть, и многих лет, — сказал Макаров журналистам. — Голосование может разделять наших жителей по политическим партиям и движениям, но он должно объединять народ. Самое главное, чтобы было это единение, чтобы мы понимали, что такое национальная безопасность. Выборы всегда укрепляют политическую конструкцию Санкт-Петербурга. Твёрдая политическая конструкция — это залог, фундамент успешного развития экономики, гражданского общества».

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Также Вячеслав Макаров пожелал, чтобы выборы были честными, так как сейчас «вбрасывается очень много фейков и непроверенных слухов» и пожелал хороших результатов всем политическим партиям.

автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (6)

Печенеги и половцы
Темное пятно на светлым прошлым.
Эд Хэммет
Переходим в режим выборы-праздник. Вспомните советские времена. Приподнятое настроение, музыка из репродукторов, на участках буфеты с бутербродами. Дефицитная рыба, даже икра бывала. И почему тогда не придумали 3-дневное голосование? А очень просто, на 3 дня таких продуктов не хватило бы. Ещё не много и в бюллетенях останется один кандидат и одна партия. Да, всё та же, жуликов-воров-отравителей. Все на выборы!
Mikkä Karhunen
эта машина Макарова,а он взяточник
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