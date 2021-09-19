«Поздравляю вас с сегодняшним праздником. Это особый день в политической истории России. Главное политическое событие этого года, а может быть, и многих лет, — сказал Макаров журналистам. — Голосование может разделять наших жителей по политическим партиям и движениям, но он должно объединять народ. Самое главное, чтобы было это единение, чтобы мы понимали, что такое национальная безопасность. Выборы всегда укрепляют политическую конструкцию Санкт-Петербурга. Твёрдая политическая конструкция — это залог, фундамент успешного развития экономики, гражданского общества».
Также Вячеслав Макаров пожелал, чтобы выборы были честными, так как сейчас «вбрасывается очень много фейков и непроверенных слухов» и пожелал хороших результатов всем политическим партиям.
автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»