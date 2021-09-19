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Украинские участки открылись для голосования на выборах в Госдуму

В четырех украинских городах — Киеве, Одессе, Львове и Харькове — 19 сентября открылись участки для голосования на выборах в российскую Госдуму. Отдать свой голос проживающие там россияне могут, соответственно, в российском посольстве и генеральных консульствах.

Со ссылкой на российское диппредставительство в Киеве, ТАСС сообщает, что голосование проходит «спокойно».

Ранее президент страны Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к голосованию среди жителей Донбасса. Цитируя его, пресс-секретарь главы Украины пояснил, что жители могут голосовать «для ощущения безопасности» и «бытовых вопросов».

13 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал условием для организации переговоров Путина и Зеленского то, что принадлежность Крыма не может быть пунктом переговоров.

Утром 19 сентября стало известно, что более 80% подавших заявления о дистанционном электронном голосовании в Севастополе проголосовали к утру воскресенья.

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