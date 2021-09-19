Украинские участки открылись для голосования на выборах в Госдуму

В четырех украинских городах — Киеве, Одессе, Львове и Харькове — 19 сентября открылись участки для голосования на выборах в российскую Госдуму. Отдать свой голос проживающие там россияне могут, соответственно, в российском посольстве и генеральных консульствах.



Со ссылкой на российское диппредставительство в Киеве, ТАСС сообщает, что голосование проходит «спокойно».

Ранее президент страны Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к голосованию среди жителей Донбасса. Цитируя его, пресс-секретарь главы Украины пояснил, что жители могут голосовать «для ощущения безопасности» и «бытовых вопросов».