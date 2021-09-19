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В Севастополе явка на онлайн-голосовании превысила 80 процентов

Более 80% подавших заявления о дистанционном электронном голосовании в Севастополе проголосовали к утру воскресенья, сообщила 19 сентября РИА Новости член Общественных палат России и Севастополя, член территориальной комиссии Севастополя по дистанционному электронному голосованию Наталья Кирюхина.

«По состоянию на 9:00 воскресенья в голосовании приняли участие более 80% подавших заявления», — сказала Кирюхина.

Она добавила, что обращений в службу технической поддержки от севастопольцев с жалобами на невозможность дистанционного голосования не поступало.

В Севастополе 20 тысяч 772 избирателя включены в списки участников дистанционного электронного голосования (6,36 % от числа избирателей). Всего в Севастополе зарегистрировано 326 тысяч 485 избирателей. В городе для думских выборов сформирован один округ, на выборы депутатов Госдумы России допущено семь кандидатов, одновременно в Севастополе проходят довыборы в Заксобрание и муниципальные органы власти.

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