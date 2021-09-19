В Севастополе явка на онлайн-голосовании превысила 80 процентов

Более 80% подавших заявления о дистанционном электронном голосовании в Севастополе проголосовали к утру воскресенья, сообщила 19 сентября РИА Новости член Общественных палат России и Севастополя, член территориальной комиссии Севастополя по дистанционному электронному голосованию Наталья Кирюхина.

«По состоянию на 9:00 воскресенья в голосовании приняли участие более 80% подавших заявления», — сказала Кирюхина.

Она добавила, что обращений в службу технической поддержки от севастопольцев с жалобами на невозможность дистанционного голосования не поступало.