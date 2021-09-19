Колумбиец «мю», похоже, уже в России — но ВОЗ он пока не беспокоит

Россия, возможно, вошла в число стран, куда проник коронавирус штамма «мю» — об этом рассказал ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. По его словам, оценить долю зараженных именно им и предсказать распространение нового штамма невозможно из-за закрытости данных.



Эксперт объяснил свои слова тем, что экспансия нового штамма уже идет по планете: сообщения о заражении им приходили из Европы и даже тех стран Азии, где соблюдается строгий карантинный режим. И в принципе «мю» вытесняет своих предшественников там, где не был распространен штамм «дельта».