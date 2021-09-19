Колумбиец «мю», похоже, уже в России — но ВОЗ он пока не беспокоит

Россия, возможно, вошла в число стран, куда проник коронавирус штамма «мю» — об этом рассказал ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. По его словам, оценить долю зараженных именно им и предсказать распространение нового штамма невозможно из-за закрытости данных.
Эксперт объяснил свои слова тем, что экспансия нового штамма уже идет по планете: сообщения о заражении им приходили из Европы и даже тех стран Азии, где соблюдается строгий карантинный режим. И в принципе «мю» вытесняет своих предшественников там, где не был распространен штамм «дельта».
«В рамках планеты мы сейчас видим конкуренцию между штаммами «дельта» и «мю»», — поделился Исаев.
Однако, по словам специалиста, новый штамм пока не входит в перечень вызывающих обеспокоенность ВОЗ — хотя там за ним и наблюдают.
Штаммом «мю» в ВОЗ заинтересовались в конце августа, хотя обнаружен он был еще в январе 2021 года в Колумбии. Издание «Доктор Питер» пересказывало данные ученых о том, что в спайк-белке нового штамма «мю» обнаружена вставка 146 N (ее назначение пока неизвестно), и мутация, которая позволит вирусу стать еще более заразным. 7 сентября в российском центре «Вектор» заявили, что в России нет случаев заражения вариантом коронавируса «мю», а оснований считать, что он получит в стране широкое распространение — нет.