ВОЗ изучает колумбийский штамм коронавируса «мю»

Штамм был впервые обнаружен в Колумбии в январе 2021 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 3700 случаев заражения именно этим вариантом инфекции — в основном в Центральной, Латинской Америке и США. В Колумбии уже почти 40% выявленных случаев приходятся на штамм «мю».

Всемирная организация здравоохранения внесла колумбийский (B.1.621) штамм коронавируса в список вариантов, представляющих интерес (VOI). Как сообщается в реестре на сайте организации 31 августа, ему присвоен греческий идентификатор «мю».

ВОЗ вносит в список VOI штаммы коронавируса, которые часто регистрируются на довольно обширной территории. При этом у ученых есть основания прогнозировать, что мутации этого штамма меняют свойства коронавируса. Сейчас в перечень входят, помимо «мю», штаммы «эта» (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «йота» (США), «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу).



Самыми опасными вариантами, которые внесены в список VOC («вызывающие опасение»), признаны британская «альфа», южноафриканский вариант «бета», бразильский «гамма» и индийский «дельта».

