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Центр «Вектор»: В России нет случаев заражения вариантом коронавируса «мю»

Случаев заражения штаммом COVID-19 «мю» в России пока не зарегистрировано. Об этом 7 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр «Вектор».

«Нет оснований считать, что при гипотетическом завозе на территорию Российской Федерации данный вариант получит широкое распространение», — рассказали информагентству.

Вариант «мю» встречается в 46 государствах и пока не получил широкого распространения за пределами Южной Америки. Его общемировая доля составляет менее 0,5%.

При этом отмечается, что разработанная «Вектором» вакцина «ЭпиВакКорона» будет эффективна против этого штамма коронавируса.

Вариант коронавируса «мю» (B.1.621) выявили в январе 2021 года в Колумбии, его фиксировали, в том числе, в США, Перу, Чили. В конце августа ВОЗ назвала его «вариантом, представляющим интерес» из-за мутационной вставки и нескольких аминокислотных замен в спайк-белке. Чем отличаются «мю» и С.1.2. и почему они опасны, читайте на «Докторе Питер».

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