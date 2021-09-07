Центр «Вектор»: В России нет случаев заражения вариантом коронавируса «мю»

Случаев заражения штаммом COVID-19 «мю» в России пока не зарегистрировано. Об этом 7 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр «Вектор».



«Нет оснований считать, что при гипотетическом завозе на территорию Российской Федерации данный вариант получит широкое распространение», — рассказали информагентству.



Вариант «мю» встречается в 46 государствах и пока не получил широкого распространения за пределами Южной Америки. Его общемировая доля составляет менее 0,5%.



При этом отмечается, что разработанная «Вектором» вакцина «ЭпиВакКорона» будет эффективна против этого штамма коронавируса.

