Картонка незаконна, ссоры неизбежны. ГИК о происшествиях на участках во второй день выборов

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии прокомментировали ситуацию на участке № 1379 в Московском районе, где камеру прикрыли картонкой и вскрыли сейф. Как заявил член горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин на брифинге 18 сентября, даже частично прикрывать камеру на участке «недопустимо».

«Нужно разбираться, что это там — злоупотребление правом, кто там виноват, кто это сделал. Пока непонятно. Детально разберемся. Соответствующая оценка горизбиркома обязательно будет и на действия участковой избирательной комиссии», — сказал он.



Кузьмин подтвердил, что в связи с информацией о вскрытии сейфа на участок приехали сотрудники полиции, и пока в горизбиркоме «ждут их вердикта». «Если там какие-то составы, административные, уголовные, то сейчас это их прерогатива, слово за ними», — добавил он.

Также Кузьмин прокомментировал произошедшее с членом УИК № 908 с правом решающего голоса Ярослава Доскаля, которого после надомного голосования отправили в полицию.

«По информации председателя ТИКа. Второй день голосования, все устали, члены комиссии — это все люди. Есть конфликты. Данный член комиссии находится на избирательном участке, выполняет свои обязанности. Инцидент исчерпан», — заявил Кузьмин.

Как ранее писала «Фонтанка», в Красногвардейском районе в 66-й отдел полиции в Красногвардейском районе во время выборов доставили Ярослава Доскаля, которого забрали с участка после работы на надомном голосовании. Доскаль решил сфотографировать сейф-пакет, чтобы в споре с другими членами комиссии доказать свою версию, что все бюллетени дошли до избирателей. В ответ от председателя он услышал, что этого делать нельзя. После начался конфликт, в результате которого Доскаля задержали.

