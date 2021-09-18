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Явка на выборах в Петербурге днем 18 сентября составила около 16%

Явка петербургских избирателей на выборы в Госдуму составляет 16,68 %; на выборах в Законодательное собрание — 15,72 %.

Данные на 15:00 18 сентября после закрытия участков сообщил член ГИК Юрий Кузьмин.

По итогам первого дня голосования явка составила около 12 %, при этом на выборах в Госдуму она выше, чем на выборах в ЗакС. Это объясняется тем, что при откреплении к другому участку избиратель может проголосовать только по одному списку из четырех возможных - партийному в Госдуму. Несмотря на эту фору, по данным ЦИК, явка в Петербурге на парламентских выборах - одна из самых низких в стране.

19 сентября — последний день из трех отпущенных на голосование за кандидатов в Госдуму и Законодательное собрание. О том, как прошли первый и второй дни, читайте в наших материалах.

«Фонтанка» продолжает следить за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео.

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17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО Автово и МО Ланское. Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Riptide
Это напоминает "Чемпионат мира по рэстлингу".
Матч среди мужчин по принципу "тройной угрозы",
а также женский бой "один на один".
264940801
Это чистой воды фейк! Ни на одной карте нет города Петербург, а есть Санкт Петербург.
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