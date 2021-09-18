Явка на выборах в Петербурге днем 18 сентября составила около 16%

Данные на 15:00 18 сентября после закрытия участков сообщил член ГИК Юрий Кузьмин.



По итогам первого дня голосования явка составила около 12 %, при этом на выборах в Госдуму она выше, чем на выборах в ЗакС. Это объясняется тем, что при откреплении к другому участку избиратель может проголосовать только по одному списку из четырех возможных - партийному в Госдуму. Несмотря на эту фору, по данным ЦИК, явка в Петербурге на парламентских выборах - одна из самых низких в стране.

19 сентября — последний день из трех отпущенных на голосование за кандидатов в Госдуму и Законодательное собрание. О том, как прошли первый и второй дни, читайте в наших материалах.