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Из Большой Невки достают катер, который рано утром столкнулся с опорой моста

Сотрудники ПСС с помощью крана извлекают из воды подтопленную «Премьеру». Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры 18 сентября.

пресс-служба СЗТП

После подъема судна из воды его переместят на специальную платформу и увезут на штрафстоянку.

Прогулочный катер «Премьера» встретился с опорой Гренадерского моста около 5 утра. На борту был владелец, который устроил водное путешествие по рекам и каналам для трех своих друзей — мужчины и двух женщин.

Судно с пробоиной продрейфовало до Кантемировского моста, где село на мель и начало тонуть. Владельца катера с подозрением на перелом руки увезли сначала в отдел полиции, а оттуда на медосвидетельствование. Его друзей с разными травмами приняли три городских больницы.

Прокуратура и следствие начали проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

264940801
А судна времён ВОВ поднятые из глубин - тоже на штраф стоянку?
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