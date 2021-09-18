Сотрудники ПСС с помощью крана извлекают из воды подтопленную «Премьеру». Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры 18 сентября.

После подъема судна из воды его переместят на специальную платформу и увезут на штрафстоянку.

Прогулочный катер «Премьера» встретился с опорой Гренадерского моста около 5 утра. На борту был владелец, который устроил водное путешествие по рекам и каналам для трех своих друзей — мужчины и двух женщин.

Судно с пробоиной продрейфовало до Кантемировского моста, где село на мель и начало тонуть. Владельца катера с подозрением на перелом руки увезли сначала в отдел полиции, а оттуда на медосвидетельствование. Его друзей с разными травмами приняли три городских больницы.