«8 тысяч бюллетеней сами себя не оформят». Директор школы в Красносельском районе объяснил ночное бдение на участке

Директор лицея № 369 Константин Тхостов не увидел проблемы в манипуляциях с бюллетенями на избирательном участке ночью перед выборами. Всему виной трудовые будни.

«В ночь накануне открытия участка для голосования члены избирательной комиссии занимались подготовкой — клеили марки и ставили печати на бюллетени, — сказал «Фонтанке» Тхостов 18 сентября. — Разумеется, они имели право находиться на участке и работать хоть всю ночь. Члены комиссии — это учителя, а уроки в школах никто не отменял в четверг. Раньше, когда голосование начиналось в воскресенье, они все успевали сделать в субботу. А теперь приходится работать ночью. 8 тысяч бюллетеней сами себя не оформят».