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«8 тысяч бюллетеней сами себя не оформят». Директор школы в Красносельском районе объяснил ночное бдение на участке

Директор лицея № 369 Константин Тхостов не увидел проблемы в манипуляциях с бюллетенями на избирательном участке ночью перед выборами. Всему виной трудовые будни.

«В ночь накануне открытия участка для голосования члены избирательной комиссии занимались подготовкой — клеили марки и ставили печати на бюллетени, — сказал «Фонтанке» Тхостов 18 сентября. — Разумеется, они имели право находиться на участке и работать хоть всю ночь. Члены комиссии — это учителя, а уроки в школах никто не отменял в четверг. Раньше, когда голосование начиналось в воскресенье, они все успевали сделать в субботу. А теперь приходится работать ночью. 8 тысяч бюллетеней сами себя не оформят».

Ранее кандидат Надежда Тихонова обратилась в ЦИК с просьбой проверить ситуацию на участке № 1068. Видео показало, что в ночь перед первым днем голосования две женщины проводят какие-то манипуляции с документами у сейфа. Участок расположен в лицее № 369 на ул. Маршала Захарова.

Голосование проходит каждый день 17–19 сентября с 8 утра до 20 часов вечера. «Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения: — в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +7 (995) 600–19–61; — на почтовый ящик 2021@fontanka.ru.

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Комментарии (17)

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... и похоже впереди ещё две бессонные ночи.
Andrew_SWH
Такая ситуация была в школах по всему городу. Я уже писал тут про это. В четверг шли уроки. В 8-9 часов только члены УИК занялись тем, на что обычно выделяется целая суббота. Бюллетени должны были быть пропечатаны, подписаны, на думу еще и оклеены марками. 4 вида выборов, несколько тысяч штук на УИК. Многие всю ночь там сидели.

"трехдневное голосование" - зло по всем параметрам.
Vilya
Сколько злобы у комментаторов! Никто не мешает отдать ребенка учиться в частную школу, где работают УВАЖАЕМЫЕ учителя!
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