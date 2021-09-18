В России рекордное с начала месяца число умерших от коронавируса за сутки

Впервые с 3 сентября в России отчитались о 799 умерших от коронавируса за сутки. В Петербурге летальная статистика стабильна.

Как сообщили в оперштабе 18 сентября, за сутки в России зафиксировано 799 летальных исходов. А за весь период пандемии в стране от коронавируса скончалось более 197 тысяч человек. В Петербурге за сутки зарегистрировано 39 смертей от ковида. Как и днём ранее. На пике третьей волны в июне в сутки регистрировали и 119 смертей в день.

Также федеральный оперштаб сообщил, что в Северной столице рекордное за месяц число новых случаев коронавируса. В Смольном на фоне растущей госпитализации увеличивают число коронавирусных коек.