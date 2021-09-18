Как следует из данных оперштаба от 18 сентября, в Петербурге за минувшие сутки
Всего за последние сутки в России выявлено
В Петербурге рекордное за месяц число новых случаев коронавируса
Новый рекорд по суточному числу заболевших за последний месяц наблюдений зафиксирован в Петербурге. Впервые с середины августа в Петербурге почти
Как следует из данных оперштаба от 18 сентября, в Петербурге за минувшие сутки
Всего за последние сутки в России выявлено
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