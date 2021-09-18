В Петербурге рекордное за месяц число новых случаев коронавируса

Как следует из данных оперштаба от 18 сентября, в Петербурге за минувшие сутки 1 791 заболевший. Накануне было 1 738 . В последний раз близкие к этому значению цифры были зафиксированы 13 августа.

Всего за последние сутки в России выявлено 20 329 случаев COVID-19 (в последний раз больше 20 тысяч было 22 августа) в 85 регионах, из них 1 644 ( 8,1 % ) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Больше всего случаев в Москве — 2 746. Петербург на втором месте. На третьем — Московская область с 915 заболевшими за сутки.