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В Петербурге начался второй день выборов в Госдуму и Заксобрание

В Петербурге открылись избирательные участки. В стране идет второй день голосования за новый состав Государственной думы.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Впервые в российской истории парламентские выборы проходят три дня — 17, 18, 19 сентября. Марафон обусловлен эпидемиологической обстановкой, летом 2020 года по такой же схеме меняли Конституцию.

В сентябре 2021 года граждане голосуют не только за кандидатов в депутаты Госдумы, в ряде регионов также объявлены голосования в местные законодательные собрания и думы, а также глав субъектов.

В Петербурге, помимо членов нижней палаты парламента, выбирают депутатов Заксобрания. Система смешанная: 25 мандатов получат победители по округам и 25 — кандидаты из партийных списков. Кроме того, выборы проходят в муниципалитете Автово и в одном из округов муниципалитета Ланское.

По итогам первого дня явка на выборах в Госдуму приблизилась к 17 %. Такие данные Центризбирком привел после закрытия столичных участков в пятницу, 17 сентября. Петербургский избирком остановился на сведениях по состоянию на 16:00 — явка в городе на Неве не дотягивала до 7 %, опуская регион на нижние строчки рейтинга электоральной активности.

«Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Ждем ваши сообщения:

— в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +7 (995) 600–19–61;

— на почтовый ящик 2021@fontanka.ru.

Первый день голосования в Петербурге ознаменовался организованным приходом на участки военнослужащих и бюджетников, а также несколькими скандалами. Городской избирком по большей части находил объяснение происходящему и фальсификаций не увидел. Краткий обзор первого дня — в материале «Фонтанки».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. При себе нужно иметь паспорт. Узнать свой участок для голосования можно:

на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы» или в сервисе «ТИК и УИК на карте России»;

— в личном кабинете на портале «Госуслуги» в разделе «Мои выборы»;

— по бесплатному телефону 8 800 200–00–20 (или +7 (495) 249–75–15 — для граждан, находящихся за пределами России).

Получить разрешение голосовать на любом другом участке уже не получится — это нужно было сделать до 13 сентября.

В этом году вместе с традиционным проходит электронное голосование. Правда, только в нескольких регионах: это Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области, Москва и Севастополь.

Новых губернаторов выберут Пензенская, Белгородская, Ульяновская, Тульская и Тверская области, Хабаровский край, Республики Тыва, Мордовия, Чечня.

На кресла депутатов Госдумы претендуют 5 832 кандидата, в том числе 10 самовыдвиженцев. В списки избирателей, по данным ЦИК РФ, включены 108 миллионов человек в России и еще 2 миллиона человек за пределами страны. Правом досрочного голосования воспользовались 150 тысяч человек. На территории РФ работают 96 тысяч избирательных участков. 93,5 тысячи — это постоянные, привычные для избирателя участки, а 2,5 тысячи — это участки, которые образованы в местах временного пребывания избирателей. В том числе с учетом пандемии — это больницы, красные зоны.

Кстати, в ЦИК обещали, что в режиме онлайн будут показывать данные о явке на выборах. «Фонтанка» также следит за ходом голосования и рассказывает вам самое важное и интересное.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

266257530
помогите, пожалуйста. очень прош.у
266257530
два-два-ноль-два два-н.оль-ноль-три 75-два-0 0-три-40
266257530
Добрый день. Меня 3овут Татьяна. Я очень прошу вашей помощи. Некоторое время назад я переболела ковидом, и никак не могу восстановиться до конца. Пошли осложнения - проблема с дыхательной системой и с суставами- сейчас хромаю на обе ноги. Мне 35 лет. На данный момент я осталась без работы, сбережения закончились, из-за осложнений никак не могу пока выйти на работу. И на лечение деньги уже закончились. Живу одна в небольшом городке, помощи просить не у кого. Буду благодарна за любую сумму. 3аранее большое спасибо всем неравнодушным людям.

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