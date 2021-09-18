В Петербурге начался второй день выборов в Госдуму и Заксобрание

Впервые в российской истории парламентские выборы проходят три дня — 17, 18, 19 сентября. Марафон обусловлен эпидемиологической обстановкой, летом 2020 года по такой же схеме меняли Конституцию.

В сентябре 2021 года граждане голосуют не только за кандидатов в депутаты Госдумы, в ряде регионов также объявлены голосования в местные законодательные собрания и думы, а также глав субъектов.

В Петербурге, помимо членов нижней палаты парламента, выбирают депутатов Заксобрания. Система смешанная: 25 мандатов получат победители по округам и 25 — кандидаты из партийных списков. Кроме того, выборы проходят в муниципалитете Автово и в одном из округов муниципалитета Ланское.