В Петербурге начался второй день выборов в Госдуму и Заксобрание

Впервые в российской истории парламентские выборы проходят три дня — 17, 18, 19 сентября. Марафон обусловлен эпидемиологической обстановкой, летом 2020 года по такой же схеме меняли Конституцию.
В сентябре 2021 года граждане голосуют не только за кандидатов в депутаты Госдумы, в ряде регионов также объявлены голосования в местные законодательные собрания и думы, а также глав субъектов.
В Петербурге, помимо членов нижней палаты парламента, выбирают депутатов Заксобрания. Система смешанная: 25 мандатов получат победители по округам и 25 — кандидаты из партийных списков. Кроме того, выборы проходят в муниципалитете Автово и в одном из округов муниципалитета Ланское.
По итогам первого дня явка на выборах в Госдуму приблизилась к
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Первый день голосования в Петербурге ознаменовался организованным приходом на участки военнослужащих и бюджетников, а также несколькими скандалами. Городской избирком по большей части находил объяснение происходящему и фальсификаций не увидел. Краткий обзор первого дня — в материале «Фонтанки».