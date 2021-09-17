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Росстат сообщил, сколько россиян пользуются такси

Услугами такси пользуются только 14,2% жителей России. Об этом 17 сентября пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Ездят на такси больше всего россияне в возрасте от 20 до 24 лет (20,8%), а также в возрасте от 25 до 29 лет (19,7%). Реже всего этими услугами пользуются граждане от 60 до 69 лет.

При этом общественным транспортом в городах пользуются менее половины россиян. «Чаще всего на нем ездят старшеклассники и граждане от 70 лет: среди них доля пассажиров составляет почти 60%», — уточнили в Росстате.

Машина или мотоцикл есть почти у половины граждан от 35 до 44 лет, эта возрастная категория пользуется общественным транспортом меньше всех (в 33% случаев).

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