СК предъявил обвинение гендиректору компании по делу о повреждении воинских захоронений в Ленобласти

СКР по Ленинградской области предъявил обвинение в повреждении воинских захоронений в Тосненском районе гендиректору ООО «ЭВРИКАл». Об этом 17 сентября сообщает областной Следственный комитет России.
По версии следствия, зная, что на принадлежащих фирме участках находятся утерянные и неучтенные захоронения погибших в период Великой Отечественной войны, он умышленно дал указания на снятие слоя земли с костными останками с последующим вывозом грунта.
«Указанные действия обвиняемого привели к повреждению воинских захоронений погибших защитников Отечества времен Великой Отечественной войны», — гласит сообщение СК.
На данный момент по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на окончание предварительного расследования.
«Фонтанка» писала, что генерального директора компании «ЭВРИКАл» задержали. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее в поселке Тельмана во время земляных работ обнаружили воинское захоронение. На огромной территории, где собирались возвести складские помещения и бизнес-центр, нашли 15 красноармейцев. Часть воинского захоронения при этом оказалась утрачена. Было возбуждено уголовное дело.