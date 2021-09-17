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Суд удалил члена комиссии от Партии Роста, которая обнаружила, что на выборах попытались проголосовать «жители» музея блокады Ленинграда

Дзержинский районный суд удалил с участка № 2188 в центре Петербурга Татьяну Косинову, члена комиссии с правом решающего голоса от Партии Роста. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на участок пришли голосовать люди с пропиской в других регионах и районах.

«Я житель района и была очень удивлена, когда увидела, что в списке избирателей есть люди, которые прописаны по адресу Гангутская, дом 1. Это нежилое здание — музей блокады Ленинграда», — рассказала она «Фонтанке».

По словам Косиновой, она попыталась остановить голосующих и попросила их предъявить документы. В паспорте она увидела у них регистрацию в других районах города и даже в регионах. «Когда я спросила председателя, что это за люди и почему они голосуют, она сказала, что это моя провокация», — добавила она. При этом представитель Партии Роста, по её словам, успела остановить 10 человек, семеро всё-таки проголосовали.

Во время разбирательства Косинова сфотографировала список с адресами, это и стало причиной обращения избирательной комиссии в суд с требованием удалить женщину с участка.

В суде представитель Косиновой не оспаривала, что она пыталась фотографировать список, лишь добавила, что это было сделано с целью предотвратить нарушение. Однако судья не прониклась пониманием и удалила Косинову с участка.

В участковой избирательной комиссии «Фонтанке» сообщили, что не имеют права проверять жилое здание это или нежилое, а списки получают из системы «ГАС-Выборы». «Я считаю, что это провокация оппозиции, потому что член комиссии не дожидалась, пока этим подозрительным людям выдадут бюллетени, она бежала к ним сразу выяснять», — сообщила Анна Гатищева, председатель УИК.

«Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения:

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Комментарии (9)

Yuri_SPb
Провластные чиновники в своем репертуаре, они уже ничего не стесняются и не боятся.
hyperborean
Можно узнать фамилию судьи? Граждане имеют право знать фамилии подонков, облеченных властью и покрывающих преступления
hyperborean
В средние века эту судью Дзержинского суда четвертовали бы. И правильно
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