Глава Горизбиркома Петербурга отчиталась председателю ЦИК о бородах Вишневских

В частности, интересовало Памфилову, удалось ли петербургскому избиркому подтвердить, что двое тёзок яблочника Бориса Вишневского отрастили бороду к выборам.



«Их снимали на видео. Один действительно ходит всегда с бородой, другой отрастил её к выборам. Поэтому с бородами все трое Вишневских», — сообщила Чечина.



Ранее «Фонтанка» писала, что территориальные избирательные комиссии № 16 и № 30 Центрального района Петербурга утвердили предвыборные плакаты. 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский и 59-летний Борис Иванович Вишневский, идущие на выборы в одном округе в Законодательное собрание с Борисом Лазаревичем Вишневским, не просто сменили фамилии и имена, но и отрастили бороды, став похожими на него.

