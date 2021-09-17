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Глава Горизбиркома Петербурга отчиталась председателю ЦИК о бородах Вишневских

Руководитель петербургского Горизбиркома Наталья Чечина отчиталась главе ЦИК Элле Памфиловой о том, что происходит на выборах в Петербурге.

В частности, интересовало Памфилову, удалось ли петербургскому избиркому подтвердить, что двое тёзок яблочника Бориса Вишневского отрастили бороду к выборам.

«Их снимали на видео. Один действительно ходит всегда с бородой, другой отрастил её к выборам. Поэтому с бородами все трое Вишневских», — сообщила Чечина.

Ранее «Фонтанка» писала, что территориальные избирательные комиссии № 16 и № 30 Центрального района Петербурга утвердили предвыборные плакаты. 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский и 59-летний Борис Иванович Вишневский, идущие на выборы в одном округе в Законодательное собрание с Борисом Лазаревичем Вишневским, не просто сменили фамилии и имена, но и отрастили бороды, став похожими на него.

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Комментарии (4)

WuhanRockCafe
При Петре Первом ношение бороды обходилось владельцам от 30 до 100 рублей - сумасшедшие деньги по тем временам.
Xodok1
ну слава богу, один всегда ходил бородой, так что здесь всё чисто...ну бороду второго можно свалить на ковид, сейчас все сваливают на ковид..
Piter Russo
Поставили бы всем троим их предыдущие фамилии в скобках и все, раз фамилии меняли..
Это ж не три Иванова с фамилиями от рождения.
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