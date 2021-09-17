В СМИ 17 сентября опубликовали фотографии с места задержания подозреваемого в тройном убийстве и нападении на полицейское отделение в Воронежской области.
Арсенал Виктора Мирского состоял из пулемета, винтовок, гранат и сотен патронов.
😱 Только посмотрите, какой арсенал нашли у задержанного Виктора Мирского. Его подозревают в убийстве трех человек и подрыве отдела полиции в Воронежской области.— Телеканал 360° (@360tv) September 17, 2021
Зачем мужчине нужно было столько оружия — большой вопрос. pic.twitter.com/EcqxvlPI0j
Как сообщили ранее следователи, при задержании мужчина оказал сопротивление, его ранили. Пострадавших среди полицейских нет.