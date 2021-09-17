Гранаты вижу, 5 штук Ф-1, 2 шт. РГД-5, патронов к гладкостволу тоже вижу, похоже 12 калибр, сайга охотничья, похоже Сайга-12К, что-то ещё из калашебразов, похоже на модификацию АК-47/АКМ, с телескопическим прикладом AR-стайл (в смысле в стиле АР-15, М16, М4 и т.п.), маслята нарезные (7.62*39? Или 54, но тогда к чему?), глушак (? А патроны-то под бесшумную стрельбу?), ну и что-то то ли хатсан, то ли подобное, то ли вообще ТОЗ какой-то в обвесе, но больше на пневмат тянет, ну да, и пульки вроде как для пневмы тоже в запасе.

Самое страшное - болгарка аккумуляторная😨

ЗЫ: всё, кроме гранат и глушака можно купить легально... Опять будут бомбить Воронеж, в смысле дальше щемить законопослушных владельцев легального? 🤔😨