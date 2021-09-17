FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
72.43р85.36р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

От пулемета до гранат. Журналисты показали арсенал подозреваемого в нападении на полицейское отделение в Воронежской области

У напавшего на полицейское отделение в Воронежской области с собой был целый арсенал оружия

В СМИ 17 сентября опубликовали фотографии с места задержания подозреваемого в тройном убийстве и нападении на полицейское отделение в Воронежской области.

Арсенал Виктора Мирского состоял из пулемета, винтовок, гранат и сотен патронов.

Как сообщили ранее следователи, при задержании мужчина оказал сопротивление, его ранили. Пострадавших среди полицейских нет.

По версии следствия, злоумышленник 16 сентября из-за бытового конфликта расстрелял семью из трех человек, после чего приехал с оружием, бомбой и гранатами к отделению полиции в городе Лиски. Взорвав вход и закинув внутрь гранату, он скрылся. Нападение попало на видео.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

AlBerkut
Гранаты вижу, 5 штук Ф-1, 2 шт. РГД-5, патронов к гладкостволу тоже вижу, похоже 12 калибр, сайга охотничья, похоже Сайга-12К, что-то ещё из калашебразов, похоже на модификацию АК-47/АКМ, с телескопическим прикладом AR-стайл (в смысле в стиле АР-15, М16, М4 и т.п.), маслята нарезные (7.62*39? Или 54, но тогда к чему?), глушак (? А патроны-то под бесшумную стрельбу?), ну и что-то то ли хатсан, то ли подобное, то ли вообще ТОЗ какой-то в обвесе, но больше на пневмат тянет, ну да, и пульки вроде как для пневмы тоже в запасе.
Самое страшное - болгарка аккумуляторная😨
ЗЫ: всё, кроме гранат и глушака можно купить легально... Опять будут бомбить Воронеж, в смысле дальше щемить законопослушных владельцев легального? 🤔😨
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний