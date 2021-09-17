FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +11
72.43р85.36р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

«Не следили за титрами, и вот результат». Путин рассказал, из-за кого ему пришлось уйти в изоляцию

Путин рассказал, кто заболел в его окружении

Владимир Путин напомнил о важности ревакцинации. Именно отсутствие прививки могло привести к распространению коронавируса в окружении главы государства. Об этом президент заявил во время беседы с губернатором Петербурга Александром Бегловым 17 сентября по видеосвязи.

«Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. Вот у меня коллеги из протокола, службы безопасности, пресс-службы некоторые вовремя не сделали [прививку], не следили за титрами, которые должны защищать, и вот результат», — отметил президент.

Владимир Путин ушёл на самоизоляцию 14 сентября из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что президент сделал тест на коронавирус и он «абсолютно здоров». Голосовать глава государства будет онлайн.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Павел Михайлов
Хороша жижа, которая вообще не защищает от вируса. Тут что вакцинируйся, что ревакцинируйся.
NAFTALIN 2000-2036
ререререревакцинация
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний