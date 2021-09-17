Владимир Путин напомнил о важности ревакцинации. Именно отсутствие прививки могло привести к распространению коронавируса в окружении главы государства. Об этом президент заявил во время беседы с губернатором Петербурга Александром Бегловым 17 сентября по видеосвязи.
«Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. Вот у меня коллеги из протокола, службы безопасности, пресс-службы некоторые вовремя не сделали [прививку], не следили за титрами, которые должны защищать, и вот результат», — отметил президент.
Путин: Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. Вот у меня коллеги из протокола, службы безопасности, пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за титрами, которые должны защищать, и вот результат. Приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции pic.twitter.com/3qAtamA4SK— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 17, 2021
Владимир Путин ушёл на самоизоляцию 14 сентября из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что президент сделал тест на коронавирус и он «абсолютно здоров». Голосовать глава государства будет онлайн.