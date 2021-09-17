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Путин будет голосовать онлайн

Пресс-секретарь российского президента рассказал, как Владимир Путин будет голосовать на выборах в Госдуму.

«[Владимир] Путин электронно проголосует на выборах», — цитирует 17 сентября РИА Новости заявление Дмитрия Пескова.

Он также пообещал проинформировать, когда Путин отдаст свой голос. По его словам, ушедший на самоизоляцию глава государства чувствует себя «хорошо».

В Кремле накануне допустили, что президент проголосует электронно. На портал дистанционного голосования в первый день выборов совершили DDOS-атаку.

«Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения:
— в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +7 (995) 600–19–61;
— на почтовый ящик 2021@fontanka.ru.

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Комментарии (1)

266231772
Это наверное потому что панически боицца навальнят!)
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