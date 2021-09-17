Путин будет голосовать онлайн

Пресс-секретарь российского президента рассказал, как Владимир Путин будет голосовать на выборах в Госдуму.



«[Владимир] Путин электронно проголосует на выборах», — цитирует 17 сентября РИА Новости заявление Дмитрия Пескова.



Он также пообещал проинформировать, когда Путин отдаст свой голос. По его словам, ушедший на самоизоляцию глава государства чувствует себя «хорошо».



В Кремле накануне допустили, что президент проголосует электронно. На портал дистанционного голосования в первый день выборов совершили DDOS-атаку.

